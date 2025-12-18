الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات حالة الطقس خلال اليوم في الإمارات

توقعات حالة الطقس خلال اليوم في الإمارات
18 ديسمبر 2025 08:22

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم الخميس.
ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر حيث أشار إلى توقعاته بهبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، خاصة مع وجود السحب، والبحر مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق وذلك من الساعة 08:00 إلى الساعة 22:00  اليوم. وفق حسابه الرسمي على منصة إكس.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غير مستقر وغائم جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة
المركز الوطني للأرصاد يوضح أماكن تشكّل السحب الركامية في الدولة
8.5 أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
الترفيه
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
اليوم 13:18
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 13:16
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
الترفيه
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
اليوم 13:15
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
الترفيه
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
اليوم 13:09
99 خيلاً في «الحفل الثامن» بمضمار أبوظبي للسباق
الرياضة
99 خيلاً في «الحفل الثامن» بمضمار أبوظبي للسباق
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©