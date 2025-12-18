أمطار وطقس غير مستقر واضطراب البحر

إبراهيم سليم (أبوظبي)



هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى نشاط لرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة خاصة مع السحب، والبحر مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق، وذلك من الساعة 08:00 إلى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس..



ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

ونبّه المركز له إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء هطول الأمطار، كما وجّه قائدي المركبات عند استخدام السيارات للضرورة، باتباع عدد من التوصيات: القيادة بأمان، مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، والحرص على متابعة آخر مستجدات الحالة الجوية من الجهات المعنية.

وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي. وأفاد المركز بتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، حتى الجمعة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات، وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. بالنسبة إلى حالة البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ومضطرباً أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد د:«يسود اليوم وغداً» طقس غير مستقر، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق

والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما يتوقع المركز المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غير مستقر، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وسرعتها تتراوح من

20 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية،

والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.. خاصة مع السحب.

كما تشير توقعات المركز إلى أن طقس السبت يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.