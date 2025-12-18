محمد بن راشد يهنئ تميم بن حمد وشعب قطر الشقيق باليوم الوطني

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حساب سموه على منصة "إكس": "أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشعب قطر الشقيق، بمناسبة يومهم الوطني.. نسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ شعب قطر وقيادتها، ويديم عزهم ومجدهم".