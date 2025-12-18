الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ تميم بن حمد وشعب قطر الشقيق باليوم الوطني

محمد بن راشد
18 ديسمبر 2025 11:55

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حساب سموه على منصة "إكس": "أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشعب قطر الشقيق، بمناسبة يومهم الوطني.. نسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ شعب قطر وقيادتها، ويديم عزهم ومجدهم".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطر
الإمارات
محمد بن راشد
