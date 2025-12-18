الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: نشارك أهلنا في قطر فرحتهم باليوم الوطني

حمدان بن محمد
18 ديسمبر 2025 12:09

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وللحكومة والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس:"نشارك أهلنا في قطر فرحتهم باليوم الوطني… تاريخ مشترك، وقيم واحدة، وروابط أخوّة تجمعنا... نبارك لأخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة والشعب القطري الشقيق هذه المناسبة الوطنية، ونسأل الله أن يحفظ قطر وأهلها. وكل عام وأنتم من مجدٍ إلى مجد، ومن ازدهار إلى ازدهار".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
قطر
