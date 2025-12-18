الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري بذكرى اليوم الوطني

صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري بذكرى اليوم الوطني
18 ديسمبر 2025 12:35

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني، متمنياً للشعب القطري كل تقدم ورفاهية وازدهار.

وقال في برقية تهنئة بعث بها إلى معالي حسن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني: «إن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الشورى في دولة قطر، هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، وتمثل في الوقت نفسه أحد روافد الارتقاء بمصالح بلدينا الوطنية، وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي المشترك في جميع المؤسسات والمحافل الدولية».

المصدر: وام
صقر غباش
قطر
