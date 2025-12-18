الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام
18 ديسمبر 2025 12:49
18 ديسمبر 2025 12:49

أصدرت حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «هيئة اتحادية عامة تتبع مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتحل محل مجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام)».

فيما يلي أهم اختصاصات الهيئة:
1- اقتراح التوجهات والرسائل الإعلامية الاستراتيجية للدولة والتنسيق مع الجهات الإعلامية لضمان توحيد هذه التوجهات والرسائل والسياسات الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة.
2- تعزيز اسم وسمعة الدولة وإعداد تقييم ومتابعة السرد الإعلامي لها، والتصدي للأزمات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- اقتراح التشريعات لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام الإلكتروني في الدولة شاملاً العاملة في المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات الإعلامية.
4- وضع معايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
5- تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
6- تطوير وكالة أنباء الإمارات (وام) لتعزيز دورها كقناة رسمية لدعم نشر وتوزيع وترجمة الأخبار الرسمية المعتمدة لدى الدولة وضبط الإرسال والبث وإعادة توزيع واستخدام الأخبار المتدفقة من المصادر المختلفة، سواء المحلية أو العربية أو العالمية. 
7- تزويد المؤسسات الإعلامية بالأخبار والمقالات والتقارير والصور المحلية والدولية وفقاً لأفضل الممارسات الصحفية وأخلاقيات المهنة.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإعلام
حكومة الإمارات
الإمارات
