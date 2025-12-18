الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي يصدر قانوناً بشأن تعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة

حمد الشرقي يصدر قانوناً بشأن تعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة
18 ديسمبر 2025 14:05

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، القانون رقم (2) لسنة 2025، والقاضي بتعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة، حيث راعى القانون استقرار الأوضاع القانونية والمالية للعاملين بالحكومة، بشأن الدرجات الوظيفية والعلاوات والبدلات، وما تم عليه من تعديل بزيادة الرواتب بموجب القانون رقم 1 لسنة 2025.

وأكد محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري، أن هذه التعديلات التي أُقرت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تأتي في إطار حرص سموه الدائم على تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين وتحقيق التوازن، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

أخبار ذات صلة
صدارة دبا الحصن في اختبار «العربي» بدوري «الأولى» غداً
انطلاق فعاليات مهرجان «بين نخيل قدفع» في الفجيرة

من جهته أضاف محمد الزيودي مدير الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، أن هذه التعديلات التي تأتي بتوجيهات صاحب السمو، حاكم الفجيرة، تسهم في استقطاب الكفاءات وتحفيز العاملين في الدوائر المحلية من المواطنين والمقيمين، وتدعم مسيرة تطور الإمارة في مختلف المجالات من خلال توفير حياة كريمة لأبنائها.

ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026م وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام
حمد الشرقي
الفجيرة
آخر الأخبار
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
الترفيه
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
اليوم 13:18
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 13:16
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
الترفيه
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
اليوم 13:15
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
الترفيه
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©