بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد غداً الجمعة لموظفي حكومة دبي نظراً للأحوال الجوية

بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد غداً الجمعة لموظفي حكومة دبي نظراً للأحوال الجوية
18 ديسمبر 2025 14:49

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقرر أن يكون العمل عن بُعد يوم غدٍ الجمعة الموافق 19 ديسمبر، لموظفي حكومة دبي وذلك نظراً للأحوال الجوية السائدة حالياً.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بتوجيهات حمدان بن محمد ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقرر أن يكون العمل عن بُعد يوم غدٍ الجمعة الموافق 19 ديسمبر، لموظفي حكومة دبي وذلك نظراً للأحوال الجوية السائدة حالياً، ويشمل القرار موظفي جميع الجهات التابعة لحكومة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، مع تشجيع القطاع الخاص على تفعيل الإجراء ذاته، تحرياً لضمان سلامة الجميع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
الأحوال الجوية
