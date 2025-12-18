عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء؛ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي ناظم الزهاوي، وزير التعليم السابق في المملكة المتحدة؛ ومعالي ناصر جودة، وزير الخارجية السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة بدر عبدالحميد جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ والسيدة ريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في جهاز الشؤون التنفيذية؛ والسيد ياسر حارب، الكاتب والإعلامي؛ إضافة إلى ممثل عن فئة الشباب، المهندس ماجد خميس بن زوبع، نائب رئيس المجموعة ومدير الحسابات الاستراتيجية في شركة ABB، إلى جانب سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وسعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، آخر المستجدات في الأكاديمية، واعتمد مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة. كما تطرقت النقاشات في اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إلى إطلاق برامج أكاديمية جديدة، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وتوسيع نطاق البرامج التدريبية المقدمة داخل الدولة وخارجها. وناقش الأعضاء خطط الأكاديمية لتوسيع حضورها الدولي عبر برامج التبادل الطلابي، والتعاون البحثي، وتنظيم فعاليات مؤثرة تسهم في تشكيل الحوار الدبلوماسي، إقليمياً ودولياً. وتم، خلال الاجتماع، استعراض الخطة الاستراتيجية للأكاديمية للأعوام 2027 - 2029 ، والتي تركز على التميز الأكاديمي، وتعزيز الشراكات العالمية بما يدعم النمو المؤسسي. وتواصل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ترسيخ مكانتها مركزاً أكاديمياً دبلوماسياً ذا طابع عالمي في إعداد، وتأهيل الأجيال الحالية والمستقبلية من الدبلوماسيين وصناع القرار، مع تعزيز الوعي المجتمعي حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية الملحة.