علوم الدار

شرطة دبي تحذر الجمهور من ارتياد البحر وركوب الوسائل البحرية

شرطة دبي تحذر الجمهور من ارتياد البحر وركوب الوسائل البحرية
18 ديسمبر 2025 17:25

تدعو القيادة العامة لشرطة دبي جميع المواطنين والمقيمين والسياح إلى تجنب السباحة أو استخدام الوسائل البحرية المختلفة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأكد المقدم علي حميد الشامسي، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، أن المركز رفع مستوى الجاهزية القصوى بكافة وحداته البحرية والشاطئية، وذلك ضمن خطة استباقية بالتعاون مع الشركاء في شرطة دبي وخارجها، لمواجهة أي تحديات محتملة نتيجة اضطراب الأحوال الجوية، وحرصاً على تعزيز السلامة العامة في مياه وشواطئ إمارة دبي.
وقال "كثفنا الدوريات الأمنية البحرية في كافة الموانئ ونقاط التمركز البحرية التابعة لإمارة دبي، إلى جانب توزيع الدوريات الشاطئية على امتداد الشواطئ العامة والخاصة، بهدف تغطية جميع المناطق الساحلية دون استثناء، والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة."
وأوضح المقدم الشامسي أن مركز شرطة الموانئ يُولي أهمية قصوى لسلامة الأفراد خلال فترات التقلبات الجوية، مشيراً إلى أن المركز يطبق أعلى معايير الاستعداد والجاهزية الميدانية، عبر فرق مدربة ومؤهلة للتعامل مع مختلف سيناريوهات الطوارئ البحرية، داعياً أفراد الجمهور إلى الاتصال برقم 999 لحالات الطوارئ.
وناشد جميع أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين وزوار، بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنّب النزول إلى البحر في الوقت الراهن، أو استخدام الوسائل البحرية الترفيهية مثل الدراجات المائية أو القوارب الصغيرة أو الزوارق، وعدم المخاطرة بشكل قطعي، نظراً لما قد تشهده المياه من اضطرابات مفاجئة، وسرعة في الرياح، وارتفاع في الأمواج، ما يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
شرطة دبي
