انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً مع أمطار مختلفة الغزارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48، والمد الثاني عند الساعة 02:20، الجزرالأول عند الساعة 19:38، والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

وفي بحر عمان مضطرب خاصة مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 08:11، والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 15:08، والجزرالثاني عند الساعة 04:05.