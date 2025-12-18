الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً مع أمطار مختلفة الغزارة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً مع أمطار مختلفة الغزارة
18 ديسمبر 2025 17:36

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.
والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48، والمد الثاني عند الساعة 02:20، الجزرالأول عند الساعة 19:38، والجزر الثاني عند الساعة 06:07.
وفي بحر عمان مضطرب خاصة مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 08:11، والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 15:08، والجزرالثاني عند الساعة  04:05.

أخبار ذات صلة
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
99 خيلاً في «الحفل الثامن» بمضمار أبوظبي للسباق
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
الترفيه
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
اليوم 13:18
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 13:16
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
الترفيه
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
اليوم 13:15
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
الترفيه
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©