حاكم أم القيوين يشهد منافسات اليوم الختامي من مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن العربية الأصيلة

18 ديسمبر 2025 20:02

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، منافسات اليوم الختامي من مهرجان أم القيوين ال19 لسباقات الهجن العربية الأصيلة والتي أقيمت في ميدان اللبسة بأم القيوين.

كما شهد السباق عدد من الشيوخ، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت نتائج الأشواط الرئيسية عن فوز «الشامخة» لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والمضمر علي مهير بن بلبشه بالشوط الأول، وذهب كأس الشوط الثاني لـ «شديده» لأحمد مطر ماجد الخييلي.

وكان كأس الشوط الثالث من نصيب «مشغلة» لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والمضمر سعيد فايل الزرعي، وذهب الشوط الرابع لـ «طموح» لنايل راشد سيف النايلي الشامسي.

وأسفرت نتيجة الشوط الخامس عن فوز «متعبة» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر علي خلفان بالشاوي الغفلي، والشوط السادس «شعله» لنايل راشد النايلي الشامسي.

وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، في ختام الأشواط الرئيسية، بتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى تكريم الشركات الراعية والمساهمة في إنجاح المهرجان في نسخته الـ19.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن العربية الأصيلة
