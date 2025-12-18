الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تقدم خدمات النقاط المرورية لموظفي «أدنوك»

جانب من ورشة توعوية (من المصدر)
19 ديسمبر 2025 01:41

أبوظبي(الاتحاد)

قدّم قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الميدانية لموظفي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ضمن الزيارات الميدانية، التي استمرت خمسة أيام، وشملت عدداً من مواقع عمل الشركة، وتضمنت الزيارات مركز أبوظبي للطاقة، وشركة أدنوك البرية، وشركة أدنوك البحرية، ومدينة الظنة، والمبنى الرئيس لأدنوك، بهدف تسهيل إنجاز معاملات الموظفين، وتعزيز مستوى الوعي المروري لديهم. وتضمّنت المبادرة خدمات تخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخص القيادة، وورش توعوية ركّزت على السلوك المروري.
وأكد العميد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن التعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» جاء في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة.

