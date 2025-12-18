الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضاحي خلفان يتسلّم رسالة ماجستير حول الأمن والدراسات الاستراتيجية

ضاحي خلفان يتسلم نسخة من أحمد الحبتور (من المصدر)
19 ديسمبر 2025 01:41

دبي (الاتحاد)

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من أطروحة الماجستير من الملازم أحمد عبدالرحمن الحبتور، من مرتب الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، حول الأمن والدراسات الاستراتيجية، والتي تناولت أحد أخطر التحديات الأمنية المعاصرة والمتمثلة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتأثيرها المباشر على الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت الأطروحة بعد تحقيق تفوق أكاديمي متميّز، حيث نال الملازم أحمد عبدالرحمن الحبتور، درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الآداب في الجامعة الأميركية في الإمارات، ليُسجَّل بذلك كأول إماراتي يتناول هذا العنوان الأمني الدقيق في أطروحة أكاديمية متخصّصة.

ضاحي خلفان
دبي
شرطة دبي
