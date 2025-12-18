الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الكويتي: الشراكات الدولية تعزّز المرونة وتطور القدرات السيبرانية في الإمارات

محمد الكويتي وند بلطه جي خلال توقيع الشراكة (وام)
19 ديسمبر 2025 01:41

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية الشراكات المتخصّصة في مجال الأمن السيبراني مع الشركات العالمية لدعم الجهود المتواصلة في تعزيز المرونة وتطوير القدرات السيبرانية في دولة الإمارات، بما يسهم في رفع الجاهزية الوطنية ومواجهة التهديدات المستقبلية، وترسيخ رؤية الدولة طويلة المدى للريادة في المجالات الأمنية والرقمية والسيبرانية، وضمان مستقبل رقمي آمن ومزدهر.

وثمن الدكتور الكويتي أهمية الشراكة مع معهد «سانز» للأمن السيبراني في بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الاستجابة لمختلف التهديدات السيبرانية، من خلال إعداد الكوادر والكفاءات الوطنية، وحماية أصول الدولة الرقمية، وتعزيز الجاهزية على المستوى الوطني. جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجلس الأمن السيبراني ومعهد «سانز» للأمن السيبراني، ضمن فعالية CyberQ2025، بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، ونِد بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.
وتوحّد هذه الشراكة جهود الجانبين في إطار الالتزام المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال التعاون في المجالات الحيوية لتقنيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني، حيث ينصب التركيز الرئيس على رفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجالات الوقاية من الهجمات السيبرانية واكتشافها والاستجابة لها، إلى جانب تعميق المعرفة بالتهديدات الناشئة وتعزيز الخبرات التقنية لدى الكوادر العاملة.
من جانبه، أعرب ند بلطه جي، عن الفخر بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات في هذه المهمة الرامية لتعزيز المرونة السيبرانية ودعم أجندة التحول الرقمي للدولة.
وأضاف: هذه الشراكة تمثل محطة مفصلية في الجهود المشتركة لتمكين المتخصصين في الأمن السيبراني من اكتساب الخبرات المتقدمة والمهارات المستقبلية، مجدداً الالتزام بدعم دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، من خلال المبادرات الفاعلة مثل برنامج أمن الحوسبة الكمية والأنشطة المستمرة لبناء القدرات.
وتضع الشراكة إطاراً متكاملاً لتطوير القوى العاملة، من خلال إتاحة الوصول إلى الشهادات التي تحظى بالاعتراف العالمي، والتجارب التعليمية التطبيقية وورش العمل التقنية بقيادة الخبراء المتخصصين.
وستعود هذه الشراكة بالنفع على المهنيين في القطاعين الحكومي والخاص، بدءاً من العاملين في المراحل المهنية المبكرة وصولاً إلى القيادات العليا في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية عبر الجلسات التدريبية المشتركة والمهام التخصصية.

رؤية الدولة

أخبار ذات صلة
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
99 خيلاً في «الحفل الثامن» بمضمار أبوظبي للسباق

مع تقدم مسار هذا التعاون، يواصل كل من معهد سانز للأمن السيبراني ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، مواءمة مبادراتهما المشتركة، بما في ذلك ورش العمل التقنية، وبرامج التدريب متعددة القطاعات، وتبادل معلومات التهديدات وخبرات الاستجابة للحوادث، بما يدعم رؤية الدولة نحو مستقبل رقمي آمن ومبتكر وقادر على الصمود.

محمد الكويتي
مجلس الأمن السيبراني
الإمارات
الأمن السيبراني
آخر الأخبار
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
الترفيه
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
اليوم 13:18
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 13:16
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
الترفيه
فارس الحمادي: الفن جسر يربط الماضي بالحاضر
اليوم 13:15
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
الترفيه
زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©