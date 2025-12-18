شيخة بنت سيف: إنسانيتنا جسر يجمعنا جميعاً

أبوظبي (الاتحاد)



أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني يشكّل محطة عالمية مهمّة للاحتفاء بالقيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها وحدة المجتمع وتسامحه، وقدرته على تحويل التنوّع الإنساني إلى مصدر قوّة يثري تجربته ويعمّق رسالته في العطاء.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف: «إن هذه المناسبة العالمية تذكّرنا بأن إنسانيتنا هي الجسر الذي يجمعنا جميعاً، وبأن وحدتنا في إطار التنوّع الذي تحتضنه الإمارات تشكّل أعظم ما نملك. ففي هذا الوطن، يلتقي أكثر من 200 جنسية على أرض واحدة، تحت راية الاحترام المتبادل، ليشكّلوا نموذجاً عالمياً يُحتذى في التعايش والانسجام». وأضافت: «هذا التنوّع الإنساني الفريد مكّن المؤسسة من تحقيق المزيد من الأمنيات للأطفال المرضى وأصحاب الظروف الصحّية الصعبة، من دون أي تفريق بين جنس أو لون أو عرق أو ثقافة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأمل حقٌّ للجميع، وأن الفرح رسالة إنسانية لا تعرف الحدود». واختتمت: «نؤمن بأن كل عمل خيّر، مهما بدا صغيراً، قادر على أن يصنع أثراً كبيراً في حياة الآخرين. وفي هذا اليوم، ندعو إلى أن يكون التضامن الإنساني منهجاً يومياً نعيشه، لا مناسبة نحتفي بها فقط، وأن نواصل معاً صناعة الأمل في قلوب من يحتاجون إليه».