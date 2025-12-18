الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«تريندز» يفتتح المقر الجديد لمكتبه في دبي

محمد العلي والحضور خلال افتتاح المقر الجديد للمركز في دبي (من المصدر)
19 ديسمبر 2025 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مركز تريندز للبحوث والاستشارات، المقر الجديد لمكتبه في دبي. ونظم المركز احتفالية افتتاحية للمقر الجديد لمكتبه في دبي، وتضمنت محاضرة حول «حالة السلام العالمي 2025» قدمها سيرج ستروبانتس، المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العالمي للأمن والدفاع والاستخبارات في معهد الاقتصاد والسلام «IEP».
وشهد الافتتاح والمحاضرة ليانغ جين، المدير العام للقنصلية الصينية في دبي، وليو زييو، القنصل الصيني في دبي، والعقيد جون بومفري، ملحق الدفاع في السفارة الكندية لدى دولة الإمارات، والعقيد نيكولاي أبيلغارد، ملحق الدفاع في سفارة الدنمارك لدى الدولة، والعقيد مارك بوث، ملحق الدفاع في سفارة بلجيكا لدى الدولة، والمقدم جيمس فيديفيتش، نائب ملحق الدفاع في سفارة كندا لدى الدولة.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مكتب «تريندز» في دبي كان الحلقة الأولى في سلسلة المكاتب الخارجية التي افتتحها المركز في أهم مدن العالم، بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي، مضيفاً أن افتتاح المقر الجديد لمكتب دبي يأتي في إطار رؤية المركز الجديدة للانتقال من المؤسسة البحثية الإقليمية والدولية إلى منصة فكرية رائدة عالمياً، من خلال الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والاستثمار في التكنولوجيا والبيئة المحفزة، والتركيز على بناء الشراكات الدولية الفاعلة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
دبي
أوروبا
معهد الاقتصاد والسلام
محمد العلي
