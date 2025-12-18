«شرطة حتا» تدعو للابتعاد عن المناطق الجبلية ومجاري الأودية

دبي (الاتحاد)



أكد العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا بالوكالة، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الجبلية ومجاري المياه، وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعريض الأرواح للخطر.

كما حذر العقيد البدواوي من ممارسة رياضة تسلق الجبال أو الصعود إليها أو ارتياد الأودية، ووجه بالاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، مع وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

وأشار العقيد البدواوي إلى أن المركز عقد اجتماعاً مع شركائه من جميع الدوائر الحكومية والخاصة والجهات المنظمة لفعاليات مهرجان «شتانا في حتا»؛ حيث تم الإعلان عن إغلاق المهرجان يومي الخميس والجمعة، من أجل السلامة العامة وعدم وقوع أي حوادث طارئة جراء سقوط الأمطار.



إجراءات سريعة

أكد الرائد غدير محمد بن سرور، رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة حتا، أن المركز يتخذ فور سقوط الأمطار في المنطقة وجريان الأودية عدة إجراءات سريعة من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، وأولى هذه الخطوات إشعار الدوريات بتغطية الشوارع كافة وتشغيل «اللواح» لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة، إلى جانب العمل على التنسيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفرق الإنقاذ البري والبحري، استعداداً لأي حالة طارئة.

وأشار الرائد غدير إلى أن مركز شرطة حتا يعمل على تكثيف دورياته المرورية في مناطق جريان الأودية والجبال. وتابع الرائد غدير بن سرور أن «فريق الشجعان» في مركز شرطة حتا على جاهزية تامة للتعامل مع الحوادث الطارئة، وأن أفراده مُدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية وعلى مدار الساعة.