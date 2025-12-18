الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

22 نقطة تمركز لفرق الإنقاذ «البرية والبحرية» في دبي

خالد الحمادي
19 ديسمبر 2025 01:41

دبي(الاتحاد)

أكد العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، جاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع حالات الطوارئ خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، عبر التواجد في 22 نقطة تمركز «برية وبحرية»، موضحاً أن فرق الإنقاذ البرية تتواجد في 13 نقطة تمركز على مستوى الإمارة من بينها حتا، فيما تتواجد فرق الإنقاذ البحرية في 9 نقاط تمركز على مستوى السواحل للتعامل مع أي حالة طارئة. 
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ البرية مزودة بكافة  المعدات والتقنيات الحديثة الخاصة بعمليات الإنقاذ مثل الأجهزة الهيدروليكية المستخدمة في رفع الأوزان الثقيلة، والمقصات والمناشير، وغيرها، إلى جانب توفير 120 رافعة بالتعاون مع مزادات الإمارات للتعامل مع أي حالة طارئة.
وحث العقيد الحمادي على الاستجابة للتعليمات والتوجيهات التي تنشرها شرطة دبي ومختلف الجهات الحكومية، داعياً أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

