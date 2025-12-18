الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تطلق النسخة الشتوية من «جيل 71»

أبوظبي (الاتحاد)



تنظم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، النسخة الشتوية لعام 2025 من برنامج «جيل 71» في أبوظبي والظفرة، بهدف إعداد جيل مسؤول، يفخر بهويته الوطنية، وملم بالقيم والتقاليد الإماراتية الأصيلة ويتمتع بمهارات حياتية متنوعة.

تأتي الانطلاقة الشتوية للبرنامج بعد الإقبال الذي حققه في نسخته خلال الصيف، حيث شهد مشاركة أكثر من 322 طفلاً من مختلف أنحاء الدولة. واختتمت أنشطة برنامج «جيل 71» في أبوظبي أمس، فيما تقام في منطقة الظفرة، خلال الفترة 22 إلى 25 ديسمبر 2025.

وقالت حصة عبد الرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: يعد برنامج «جيل 71» ركيزة أساسية لدعم الأسرة، وامتداداً لدورها التربوي في ترسيخ القيم والثقافة، معربة عن الفخر بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة التي نقدم من خلالها برامج نوعية تسهم في بناء جيل واعٍ بمسؤولياته، يعتز بهويته، ومستعد لقيادة دفة المستقبل بفاعلية، فالاستثمار في النشء هو استثمارٌ في مستقبل مجتمع بأكمله، وتجسيد لرؤية قيادتنا في جعل الأسرة عماداً للتنمية الوطنية.