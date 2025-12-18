%95 دقة التشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي بقراءة «الأشعة»

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أكد المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، تحقيق تطبيق الذكاء الاصطناعي دقة تشخيص في قراءة الأشعة التشخيصية، تتجاوز 95 %، مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، أصبح متعدداً ومهماً للغاية وخاصة في الجانب التشخيصي للأمراض.

وأشار المؤتمر الذي نظّمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن التحول الرقمي أصبح مكوناً رئيساً في الرعاية الصحية بالدولة، وخاصة في مجالات اتخاذ القرار السريري بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ومنصات الطب عن بعد المتقدمة، ودمج السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، وأتمتة سير العمل الإداري وتحسينات الأمن السيبراني في أنظمة الرعاية الصحية.

وكشف المؤتمر، أن قطاع الرعاية الصحية في الدولة، سوف يشهد خلال الفترة المقبلة تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في متابعة العلامات الحيوية للمرضى وخاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيراً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التدقيق الإكلينيكي والتنبؤ بالمخرجات الإكلينيكية المستقبلية للمرضى بالاعتماد على قواعد البيانات التي تم استخدامها.

وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نظّمت المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، الذي يشكل محطة علمية متجددة لاستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية من خلال تحديث أدوات التقييم والحوكمة واعتماد أفضل الممارسات العالمية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في تعزيز شراكة المرضى وعائلاتهم في وضع الأنظمة والسياسات الصحية والمبادرات التطويرية، بمشاركة أكثر من 250 خبيراً في الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب عدد من الكفاءات الطبية والفنية من جهات صحية حكومية وخاصة.

وأكّدت مباركة إبراهيم أن تنظيم هذا المؤتمر عاماً بعد عام يعكس التزام المؤسسة بإرساء نموذج وطني يقوم على الابتكار والتطوير المستمر، ويرفع معايير الجودة وسلامة المرضى في منظومة الرعاية الصحية بالدولة، مضيفةً: «تقاس قوة الأنظمة الصحية بقدرتها على تعزيز ثقة المجتمع، وتوفير رعاية قائمة على الدقة والموثوقية.

وتابعت: « نحن في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نوظف نموذجاً متقدماً يوحد أدوات الجودة في جميع منشآتنا ويمكن كوادرنا من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وفق أفضل المعايير العالمية».

من جانبه، أشار الدكتور زكريا العتال، مدير إدارة الجودة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن المؤتمر يشكل ركيزة أساسية في جهود المؤسسة لتسريع التحول الصحي، من خلال استقطاب الخبرات، وتوفير منصة واسعة لتبادل المعرفة والتجارب، مؤكداً أن تطوير جودة الرعاية وسلامة المرضى ليس مشروعاً مرحلياً، بل مسار وطني طويل المدى يتطلب فهماً عميقاً للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بطريقة مسؤولة تسهم في رفع جاهزية القطاع وتحسين تجربة المرضى.



محاور متقدمة

تضمن برنامج المؤتمر محاور متقدمة، تناولت موضوعات مثل، دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية واستدامة قطاع الصحة، إلى جانب محاضرات حول كيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والذكاء العاطفي في التعامل مع المرضى، وأثر برامج التقدير المؤسسي في رفع كفاءة الكوادر وتحسين تجربة المتعاملين. كما ركزت الجلسات على تعزيز أطر ضمان الجودة المؤسسية، وناقشت كذلك أحدث التوجهات في التحول الرقمي، ضمن ورشة تطبيقية مخصصة لتمكين استخدام أدوات عملية تترجم مفاهيم الجودة إلى نتائج ملموسة داخل المنشآت الصحية.

واختُتمت أعمال المؤتمر بالتأكيد على استمرار التعاون بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات الصحية الأخرى في الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، وتوسيع نطاق البحث والتدريب وتطوير الممارسات، بما يعزز جاهزية النظام الصحي الوطني، ويكرس مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في ترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى في المنطقة.