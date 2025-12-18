عمار بن حميد وقنصل كندا يبحثان تعزيز العلاقات

عجمان (وام)



استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي، والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالقنصل، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأعرب تريسي رينولدز، عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وأشاد بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، وبما تشهده الدولة عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين.