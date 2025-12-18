الإمارات وأذربيجان تعقدان الاجتماع الثاني للمشاورات القنصلية

باكو (وام)



عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، الاجتماع الثاني للمشاورات القنصلية في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث ترأّس وفد دولة الإمارات راشد نظر رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الأذربيجاني إميل سافاروف، مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي مُستهل الاجتماع، نقل راشد نظر رحمه، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنيات سموّه بنجاح أعمال هذا اللقاء، مؤكداً أن انعقاد اجتماع المشاورات القنصلية بين دولة الإمارات وأذربيجان، يجسّد حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون البنّاء، وبما يخدم المصالح المتبادلة، ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز المحطات المفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية، التي أسهمت في ترسيخ الشراكة بين البلدين.