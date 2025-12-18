الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ختم «الإمارات – قطر» يزين جـوازات القادميـن إلى دبي

ختم خاص يحمل عبارة «الإمارات – قطر، كل عام وأنتم بخير»
19 ديسمبر 2025 01:42

دبي ( الاتحاد) 

استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، المسافرين القادمين إلى الدولة بختم خاص يحمل عبارة «الإمارات – قطر، كل عام وأنتم بخير»، في لفتة تعبّر عن متانة الروابط بين البلدين.
وجاءت أجواء الاستقبال ضمن طابع منظم يعكس الاهتمام بالتفاصيل، حيث زُيّنت منصات جوازات مجلس التعاون بالعلم القطري، وظهرت البوابات الذكية بإضاءة عنّابية مستوحاة من ألوانه. كما خُصّص مسار سريع لتسهيل حركة القادمين، وارتدى موظفو المنافذ شالات تحمل رمزية المناسبة. 
وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن احتفاءنا باليوم الوطني القطري هو تعبير عن علاقة تجمعها الأخوّة قبل الجوار، وحرص متواصل على أن يحظى كل زائر بلحظة وصول مفعمة بالترحاب والاحترام».

تجربة متكاملة

