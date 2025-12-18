ختم «الإمارات – قطر» يزين جـوازات القادميـن إلى دبي

دبي ( الاتحاد)



استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، المسافرين القادمين إلى الدولة بختم خاص يحمل عبارة «الإمارات – قطر، كل عام وأنتم بخير»، في لفتة تعبّر عن متانة الروابط بين البلدين.

وجاءت أجواء الاستقبال ضمن طابع منظم يعكس الاهتمام بالتفاصيل، حيث زُيّنت منصات جوازات مجلس التعاون بالعلم القطري، وظهرت البوابات الذكية بإضاءة عنّابية مستوحاة من ألوانه. كما خُصّص مسار سريع لتسهيل حركة القادمين، وارتدى موظفو المنافذ شالات تحمل رمزية المناسبة.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن احتفاءنا باليوم الوطني القطري هو تعبير عن علاقة تجمعها الأخوّة قبل الجوار، وحرص متواصل على أن يحظى كل زائر بلحظة وصول مفعمة بالترحاب والاحترام».



تجربة متكاملة

ومن جانبه، أكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية في إقامة دبي، أن هذه المبادرة تعكس التزام إقامة دبي بتقديم تجربة وصول متكاملة تُراعي البعد الإنساني والثقافي للمناسبات الوطنية، وتترجم العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة إلى ممارسات تشغيلية تعزز سلاسة الإجراءات وجودة الخدمة في المنافذ الجوية.

يذكر أن أجواء الاستقبال شهدت مشاركة شخصيتي «سالم» و«سلامة» في الترحيب بالمسافرين، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية تعبّر عن تقدير الضيف.