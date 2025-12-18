الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد يهنئ ملك وشعب المغرب بالفوز بكأس العرب لكرة القدم

19 ديسمبر 2025 00:13

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الشعب المغربي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة الفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم.
وكتب سموه، على منصة «إكس»: «كل التهنئة للشعب المغربي الشقيق.. ولجلالة الملك محمد السادس فوز المنتخب المغربي المستحق بكأس العرب». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مباراة مميزة أمتعت للملايين.. وروح رياضية عالية.. منتخب مغربي نفخر به.. ومنتخب أردني نفرح به». 
وقال سموه «تقديرنا لدولة قطر وأميرها على هذه البطولة الغالية.. التي جمعت العرب.. وأمتعت العرب.. وأفرحت الشعوب العربية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
تهنئة
ملك المغرب
محمد السادس
كأس العرب لكرة القدم
