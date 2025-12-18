منصور بن زايد يهنئ المغرب بالفوز بكأس العرب لكرة القدم

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوزها بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نهنئ أشقاءنا في المملكة المغربية بمناسبة فوزهم بكأس العرب، كما نبارك للمنتخب الأردني الأداء المشرف والروح التنافسية العالية».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «نثمّن لدولة قطر الشقيقة حسن التنظيم والنجاح المتميز للبطولة، بما يعكس مكانة الرياضة العربية وقدرتها على جمع الأشقاء».