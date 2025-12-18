الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد: خالص التهنئة لملك وشعب المغرب بالفوز بكأس العرب لكرة القدم

19 ديسمبر 2025 00:36

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، والشعب المغربي بمناسبة الفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم.
وقال سموه، على منصة "إكس": "خالص التهنئة لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق بمناسبة الفوز ببطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، بعد أن قدّم منتخبهم الوطني أداءً بطولياً تُوِّج باللقب".
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان "كما نُشيد بالمستوى الرفيع الذي قدّمه المنتخب الأردني، متمنّين له التوفيق في البطولات القادمة، ونبارك لدولة قطر نجاحها اللافت في تنظيم البطولة».

