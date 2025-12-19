السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المركز الوطني للأرصاد يوضح أماكن تشكّل السحب الركامية في الدولة

المركز الوطني للأرصاد يوضح أماكن تشكّل السحب الركامية في الدولة
19 ديسمبر 2025 10:18

أوضح المركز الوطني للأرصاد عن أماكن تشكل السحب الركامية على بعض مناطق الدولة حتى الساعة 13:45 من اليوم الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

