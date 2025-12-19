المركز الوطني للأرصاد يوضح أماكن تشكّل السحب الركامية في الدولة

أوضح المركز الوطني للأرصاد عن أماكن تشكل السحب الركامية على بعض مناطق الدولة حتى الساعة 13:45 من اليوم الجمعة.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.