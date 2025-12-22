مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة- دبي يحقق اعتماد ANCC Pathway to Excellence مع مرتبة التميّز

يعلن مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة، دبي بكل فخر عن حصوله على اعتماد Pathway to Excellence® مع مرتبة التميّز من المركز الأمريكي لاعتماد التمريض، وهو اعتماد عالمي مرموق. ويعكس هذا الإنجاز التزام المستشفى الراسخ بتوفير بيئة عمل إيجابية تمكّن الكوادر التمريضية، وتقدّر جهودهم، وتدعمهم لتقديم رعاية استثنائية للمرضى.

ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة، إذ يُعد مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة أول مستشفى في دبي يحصل على اعتماد Pathway to Excellence مع مرتبة التميّز، وأول مستشفى ضمن مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية بأكملها ينال هذا اللقب.

ويُكرّم برنامج Pathway to Excellence المؤسسات الصحية التي تُظهر أساسًا قويًا في صنع القرار المشترك، ودعم القيادة، والتطوير المهني، وتعزيز ثقافة تُعلي من رفاهية فرق التمريض. ويضع الحصول على الاعتماد مع مرتبة التميّز مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة ضمن نخبة محدودة من المؤسسات حول العالم التي تجسّد التميّز في ممارسات التمريض والرعاية الصحية المرتكزة على المريض.

وقالت ستيفي ألفريد، مديرة التمريض في مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة: إن نيل اعتماد Pathway to Excellence مع مرتبة التميّز يُعد شهادة حقيقية على تفاني واحترافية فريق التمريض في مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة. ويعكس هذا التكريم التزامنا بتهيئة بيئة تمكّن الممرضين والممرضات من الازدهار وتقديم أعلى معايير الرعاية لمرضانا. كما يؤكد قوة ثقافة التمريض لدينا وروح التعاون التي تحفّز كوادرنا يوميًا. ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول مستشفى في دبي وأول مستشفى ضمن مجموعة أن أم سي يحقق هذا الإنجاز.

نبذة عن مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة، دبي

يُعد مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة جزءًا من مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، إحدى أكبر وأكثر مزوّدي الرعاية الصحية ثقةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدّم المستشفى مجموعة شاملة من الخدمات الطبية والجراحية، مدعومة بفريق متعدد التخصصات ملتزم بتقديم رعاية إنسانية عالية الجودة.



مادة إعلانية