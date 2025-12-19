السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس الغد غائم جزئياً مع سقوط أمطار

طقس الغد غائم جزئياً مع سقوط أمطار
19 ديسمبر 2025 17:01

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، و سرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزرالأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.
وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ، و يحدث المد الأول عند الساعه 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:51

و الجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزرالثاني عند الساعة 04:40 .

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
