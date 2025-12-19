السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

8 درجات انخفاض بالحرارة وجريان الأودية

8 درجات انخفاض بالحرارة وجريان الأودية
19 ديسمبر 2025 17:59

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أدى المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة الأيام الماضية إلى جريان الأودية، كما شهدت درجات الحرارة خاصة العظمى انخفاضاً ملحوظاً يقترب من 8 درجات مئوية، حيث كانت أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة هذا اليوم 23.3 درجة مئوية في ميناء خورفكان الساعة 08:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. في حين كانت العظمى المسجلة أمس بلغت 31 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة على الدولة صباح هذا اليوم 8.5 درجة مئوية على الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 07:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وتفصيلاً، شهدت معظم الأودية جريان المياه نتيجة هطول أمطار متفاوتة الغزارة على الدولة نتيجة المنخفض الجوي، إذ شهدت الدولة الأيام الماضية امتداد منخفض جوي سطحي، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سبّب حالة عدم استقرار جوي. ويشهد الطقس اليوم رياحاً شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة وتصل سرعتها 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام. كما نشطت رياح غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في بحر عمان، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام.
ووفقاً لنشرة المركز الوطني للأرصاد، فقد ساد اليوم طقس غير مستقر، غائم جزئياً إلى غائم مع بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة صاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي ومضطرب الموج مع السحب في بحر عمان. ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
 

أخبار ذات صلة
«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»
الحمادي بطل «سباق العمالقة» في كأس رئيس الدولة للقدرة
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
روبيو يستقبل محمد بن عبد الرحمن
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©