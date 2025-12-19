السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. رئيس سريلانكا يشكر الإمارات للدعم الإغاثي الذي تواصل تقديمه إلى متضرري الفيضانات

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. رئيس سريلانكا يشكر الإمارات للدعم الإغاثي الذي تواصل تقديمه إلى متضرري الفيضانات
19 ديسمبر 2025 18:06

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.. أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم الإغاثي الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى المتضررين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلاده.
وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي والشعب السريلانكي في ضحايا الفيضانات، متمنياً لسريلانكا وشعبها السلامة من كل مكروه.
تأتي استجابة دولة الإمارات انطلاقاً من نهجها الإنساني في سرعة مد يد العون للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم بهدف تخفيف تداعياتها ودعم جهود التعافي.
كانت دولة الإمارات قد باشرت استجابة عاجلة عبر قيادة العمليات المشتركة ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تضمّنت تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة من فرق البحث والإنقاذ من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إضافة إلى إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية للمتضررين من الفيضانات.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
سريلانكا
مساعدات
فيضانات
