تحدي ليوا للجري ينطلق اليوم

الظفرة (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي المقام حالياً في منطقة الظفرة، إقامة بطولة الاستعراض الرملي، عبر فئات مختلفة هي 6 سلندر، و8 سلندر، وفئة الهايلوكس، إلى جانب فعالية «إكستريم ماد فست»، وتحدي الرمال، والتي يستضيفها المهرجان للمرة الأولى.

وأشارت إلى انطلاق تحدي ليوا للجري اليوم، وسباق ليوا للدراجات الهوائية، وسباقات حلبة ليوا «يو تي في» 22 ديسمبر، والاستعراض الحر للسيارات 22 و23 ديسمبر، وبطولة هدد الحمام 23 و24 ديسمبر، وصولاً إلى بطولة ليوا «بيرن أوت» 25 ديسمبر، وبطولة ليوا دريفت 26 و27 ديسمبر.

وكشفت عن إقامة تحدي «تل مرعب» للجري في 26 ديسمبر، وبطولة ليوا للبادل من 26 إلى 28 ديسمبر، بالإضافة إلى بطولة المصارعة الرملية 26 و27 ديسمبر، تليها عودة بطولة الاستعراض الرملي 28 و29 ديسمبر.

ونوهت إلى استمرار الفعاليات بإقامة بطولة الاستعراض الحر الإلكتروني 30 ديسمبر، ثم بطولة تل مرعب للسيارات من 31 ديسمبر إلى 3 يناير، وتتضمن فئات متعددة من السباقات، إلى جانب مسابقات لكرة القدم والبادل في نهاية الأسبوع، وبطولة الملاكمة من 15 إلى 21 ديسمبر.