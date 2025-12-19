السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أمناء الجامعة القاسمية» يعتمد تخريج الفوج الـعاشر

أعضاء مجلس أمناء الجامعة خلال الاجتماع (من المصدر)
20 ديسمبر 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس أمناء الجامعة القاسمية تخريج الفوج العاشر من طلبة الجامعة للعام الجامعي 2025-2026، وذلك خلال اجتماعه الدوري الخامس عشر الذي عُقد برئاسة جمال سالم الطريفي، رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات الخطة الاستراتيجية السنوية للجامعة للعام 2025-2026، إلى جانب تقارير اللجان المالية والإدارية والأكاديمية، وتقارير لجان الاستقطاب والعلاقات الدولية وتنمية الموارد.
كما أُحيط المجلس علماً بأن عدد خريجي الفوج العاشر يبلغ (113) خريجاً وخريجة من كليات الجامعة الخمس، مشيداً بالمستوى الأكاديمي للطلبة وبالجهود التي تبذلها الجامعة في توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في خدمة المجتمعات وبناء المستقبل.

أخبار ذات صلة
بدء مرحلة الاختبارات النهائية للقمر الصناعي «الشارقة سات2-»
«الشارقة الخيرية» تدعم الأسر خلال موسم الأمطار
سلطان بن محمد القاسمي
الجامعة القاسمية
الشارقة
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©