«أمناء الجامعة القاسمية» يعتمد تخريج الفوج الـعاشر

الشارقة (الاتحاد)



اعتمد مجلس أمناء الجامعة القاسمية تخريج الفوج العاشر من طلبة الجامعة للعام الجامعي 2025-2026، وذلك خلال اجتماعه الدوري الخامس عشر الذي عُقد برئاسة جمال سالم الطريفي، رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.

واطّلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات الخطة الاستراتيجية السنوية للجامعة للعام 2025-2026، إلى جانب تقارير اللجان المالية والإدارية والأكاديمية، وتقارير لجان الاستقطاب والعلاقات الدولية وتنمية الموارد.

كما أُحيط المجلس علماً بأن عدد خريجي الفوج العاشر يبلغ (113) خريجاً وخريجة من كليات الجامعة الخمس، مشيداً بالمستوى الأكاديمي للطلبة وبالجهود التي تبذلها الجامعة في توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في خدمة المجتمعات وبناء المستقبل.