إنقاذ مريض ستيني بدبي من انسداد شرياني كامل

دبي (الاتحاد)



نجح فريق طبي بدبي، في إنقاذ مريض ستيني، من انسداد كامل في الشريان الحرقفي الأيسر أفقده القدرة على الحركة، باستخدام تقنية الدعامات المغطاة.

واستقبل مستشفى تداوي بدبي مريضاً يعاني من مضاعفات صحية خطرة، أفقدته القدرة على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين إصابته بانسداد يصل طوله إلى 3 سنتيمترات في الشريان الحرقفي الأيسر.

وقال الدكتور حسين حشمت، أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية في مستشفى تداوي بدبي: إن المريض كان يشكو من مضاعفات خطيرة أثرت بشكل مباشر على نمط حياته وقدرته على المشي والعمل، ما استدعى تدخلاً عاجلاً باستخدام أحدث التقنيات العلاجية في القسطرة التداخلية.