علوم الدار

شرطة دبي تعزز الوعي المروري لـ 200 من سائقي مركبات الأجرة

جانب من إحدى المحاضرات التوعوية (من المصدر)
20 ديسمبر 2025 01:05

دبي (الاتحاد) 


أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تعزيز الوعي المروري لدى سائقي مركبات الأجرة يُعد أولوية استراتيجية، نظراً للدور المحوري الذي يقومون به في نقل أفراد المجتمع، وما لذلك من تأثير مباشر في رفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطرق.
جاء ذلك خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية التي نظمتها إدارة المعهد المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في شركة تاكسي الوطني، واستفاد منها أكثر من 200 سائق جديد انضموا حديثاً للعمل في الشركة، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالقوانين المرورية.
وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن هذه المحاضرات، تأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لنشر ثقافة السلامة المرورية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التزام السائقين بقواعد السير والمرور، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة. مؤكداً أهمية توعية وتثقيف سائقي مركبات الأجرة بالقوانين واللوائح المرورية، ورفع مستوى إدراكهم لمسؤولياتهم أثناء القيادة، مشيراً إلى أن الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة يُعد أحد الركائز الأساسية للقيادة الآمنة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

القيادة الآمنة

نوّه بأن محتوى المحاضرات شمل عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها قواعد وإجراءات الأمن والسلامة للمركبات، ومفاهيم القيادة الآمنة والدفاعية، وأنواع المخالفات المرورية الخطرة وآثارها القانونية والإنسانية، إلى جانب التعريف بالعلامات والإشارات المرورية.
وأشاد العميد جمعة سالم بن سويدان، بالمحتوى العلمي للمحاضرات، مثمناً جهود الوكيل أحمد محمد خلف، من إدارة المعهد المروري، ودوره في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال السلامة المرورية، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات الحديثة.

