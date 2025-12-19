«الهوية والجنسية» تكرّم الفائزين  بجائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز

أبوظبي (وام)



كرّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2025، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بأبوظبي، تحت رعاية معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة.

حضر حفل التكريم، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، ومديرو العموم والمديرون التنفيذيون.

وخلال حفل تكريم الفائزين، كرم اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، 7 من قيادات الهيئة السابقين الذين أسهموا في تأسيسها بجهد وإخلاص، تقديراً وعرفاناً بإسهاماتهم التي شكلت الكيان المؤسسي للهيئة، وبنت نماذج ملهمة ومبهرة في العمل الحكومي، حيث ضمت قائمة المكرمين كل من اللواء هلال سعيد الظاهري، واللواء علي محمد الشامسي، واللواء أحمد شامس الشامسي، واللواء محمد سالم بن عويضة الخييلي، واللواء ناصر بالعوضي المنهالي، واللواء خليفة حارب الخييلي، والعميد حاضر خلف المهيري.

واتسمت الجائزة في دورتها الثالثة بالتنوع في الفئات والجوائز، حيث تضم الجائزة 3 فئات، بإجمالي 26 جائزة، حيث تشمل فئات الجائزة: الفئة المؤسسية والفئة الوظيفية وفئة الابتكار.

وشهدت الجائزة إقبالاً كبيراً من الإدارات والموظفين على المشاركة فيها، ليبلغ إجمالي مشاركات الفئة المؤسسية والابتكار 144 مشاركة، والفئة الوظيفية 387 مشاركة.

وتمنح الجائزة للموظفين وفرق العمل والإدارات أو القطاعات والمبادرات والمشاريع المتميزة، وفق معايير واضحة وشفافة للتقييم تنطلق من معايير منظومة التميز الحكومي GEM2.0، حيث تتولى تنفيذ التقييم لجنة متخصصة تضم خبراء ومتخصصين مواطنين من خارج الهيئة لتعزيز الشفافية والنزاهة.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن الجائزة تمثل حافزاً كبيراً للموظفين والإدارات التابعة، على الإبداع والابتكار وتحسين مستوى الأداء لخدمة المتعاملين، وتطوير العمليات التشغيلية، بما يحقق أهداف ورؤية نحن الإمارات 2031 ويحقق مبادئ إعلان حكومة الإمارات لخدمات المستقبل بالاهتمام بالإنسان أولاً، مشيراً إلى أن الجائزة منذ إطلاقها مطلع العقد الحالي نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها من نشر ثقافة المشاركة الإيجابية وروح المنافسة الصحية بين الموظفين والإدارات، ما انعكس إيجاباً على معدل الإنتاجية، ومستوى الأداء، وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. وأوضح أن الجائزة تسعى إلى تعميق ثقافة الابتكار بين الموظفين وفي بيئة العمل، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوصول إلى أعلى مستويات الريادة للهيئة، وتهيئة بيئة تنافسية محفزّة تسهم في نشر أفضل الممارسات في الهيئة وتبادل خبرات الموظّفين.

وأسفرت المنافسات، خلال الدورة الثالثة من الجائزة في الفئات الوظيفية، عن فوز كل من اللواء عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الشارقة، والدكتور حمد سيف المشغوني المدير التنفيذ لقطاع المنافذ الجوية بالإنابة بجائزة أفضل مدير تنفيذي، كما فاز كل من العقيد محمد عبدالله بورحيمه من الإدارة العامة للمنافذ، وأميرة على السركال من قطاع الدعم المؤسسي بجائزة أفضل موظف إشرافي (مدير إدارة)، كما فاز إسماعيل هاشم البلوشي، مدير مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة، بجائزة أفضل مدير مركز سعادة متعاملين.

وفي الفئات الوظيفية أيضاً، فاز الملازم أول محمد سالم المخيني من الإدارة العامة للخدمات المساندة بجائزة أفضل موظف في مجال وظائف المستقبل، والملازم أول سيف محمد الفلاسي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي بجائزة أفضل موظف ميداني، والملازم بدرية محمد الإسماعيلي من إدارة المنافذ البرية بجائزة أفضل موظف مأمور جوازات.



الفئات المؤسسية

في الفئات المؤسسية، فازت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بجائزة الجهة الرائدة (الإدارة العامة المتميزة)، كما حصدت كل من الإدارة العامة للجنسية والإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ جائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، والإدارة العامة للخدمات المساندة جائزة أفضل جهة في تحسين جودة الحياة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - رأس الخيمة جائزة أفضل جهة متميزة من خلال صوت المتعامل (المتعامل المثالي)، والإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ جائزة أفضل مشروع للاستدامة عن مشروع «استراتيجية تأمين المنافذ الحدودية في الدولة»، وفازت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة بالجائزة نفسها عن مبادرة «مستقبل مستدام».



أفضل مشروع مشترك

في فئة أفضل مشروع مشترك، فازت بالجائزة الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ عن مشروع «منصة المعلومات الأمنية للشركاء الاستراتيجيين»، في حين فازت الإدارة العامة للمنافذ بجائزة أفضل إدارة أو جهة في تمكين الشباب، وكل من الإدارة العليا للإشراف على مهلة تسوية أوضاع المخالفين 2024، ولجنة شؤون الأكاديمية بالإدارة العامة للخدمات المساندة بجائزة أفضل فريق عمل أو لجنة. كما فاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل منفذ، وكل من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - أبوظبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - أم القيوين بجائزة أفضل مركز سعادة متعاملين.