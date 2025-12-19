إطلاق «ميرال للتأثير المستدام» بشراكة مع «المساهمات المجتمعية معاً»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن تأسيس «صندوق ميرال للتأثير المستدام» بموجب اتفاقية شراكة وقّعتها مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية. ويجسد الصندوق التزام ميرال بإحداث أثر مجتمعي وبيئي ملموس على مستوى الإمارة، ويمثل مرحلة جديدة في مسيرتها نحو تنفيذ استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية. كما يعكس في الوقت ذاته التزام هيئة معاً بدعم المبادرات المجتمعية.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وذلك بحضور كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال.

وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «يشكّل إطلاق ‘صندوق ميرال للتأثير’ مرحلة محورية في رحلتنا، إذ نواصل دورنا في تطوير وجهات عالمية مميزة، ونرسّخ في الوقت نفسه إرثاً إيجابياً يمتد أثره عبر الأجيال. عملنا على مدار أعوام على دمج قيم المسؤولية المجتمعية في صميم أعمالنا، ويأتي هذا الصندوق كخطوة طبيعية لتحويل استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس».

وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، نلتزم بمساندة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، من خلال ربطه بالمبادرات الهادفة إلى معالجة الأولويات الاجتماعية وتعزيز التنمية المجتمعية».