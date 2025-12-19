السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق «ميرال للتأثير المستدام» بشراكة مع «المساهمات المجتمعية معاً»

مغير الخييلي ومحمد المبارك خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
20 ديسمبر 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن تأسيس «صندوق ميرال للتأثير المستدام» بموجب اتفاقية شراكة وقّعتها مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية. ويجسد الصندوق التزام ميرال بإحداث أثر مجتمعي وبيئي ملموس على مستوى الإمارة، ويمثل مرحلة جديدة في مسيرتها نحو تنفيذ استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية. كما يعكس في الوقت ذاته التزام هيئة معاً بدعم المبادرات المجتمعية.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وذلك بحضور كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال.
وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «يشكّل إطلاق ‘صندوق ميرال للتأثير’ مرحلة محورية في رحلتنا، إذ نواصل دورنا في تطوير وجهات عالمية مميزة، ونرسّخ في الوقت نفسه إرثاً إيجابياً يمتد أثره عبر الأجيال. عملنا على مدار أعوام على دمج قيم المسؤولية المجتمعية في صميم أعمالنا، ويأتي هذا الصندوق كخطوة طبيعية لتحويل استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس». 
 وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، نلتزم بمساندة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، من خلال ربطه بالمبادرات الهادفة إلى معالجة الأولويات الاجتماعية وتعزيز التنمية المجتمعية».

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للسلم» يبحث تعزيز التعاون مع «أديان من أجل السلام»
انطلاق فعاليات الأحياء المائية في أبوظبي اليوم
أبوظبي
عبدالله العامري
محمد الزعابي
المسؤولية المجتمعية
القطاع الخاص
هيئة المساهمات المجتمعية
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©