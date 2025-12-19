«تريندز» يستعرض المشاريع والمبادرات البحثية المقبلة لقطاع «تريندز- دبي»

أبوظبي (الاتحاد)



على هامش افتتاح المقر الجديد لمكتب «تريندز» في دبي، عقد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، اجتماعاً موسعاً مع فريق عمل قطاع «تريندز- دبي»، بهدف استعراض المنجزات التي تحققت خلال العام 2025، ومناقشة الخطة العامة للقطاع خلال العام القادم 2026، والتي تعكس استراتيجية وتوجهات المركز في مسيرته العلمية والفكرية والمعرفية خلال العام المقبل.

وتركز الاجتماع حول الخطط والمشاريع والمبادرات الطموحة لـ«تريندز» خلال عام 2026، والتي ستسعى في مجملها إلى مواصلة دور المركز الريادي في إنتاج المعرفة، وتحليل الاتجاهات الإقليمية والدولية، وطرح الحلول العلمية والرؤى الواقعية للتحديات العالمية الراهنة، والتوسع في مد جسور التعاون عالمياً وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن قطاع «تريندز-دبي» تمكن خلال عام 2025 من تحقيق منجزات ملموسة على المستويات كافة، خاصة في مجال تعزيز التعاون والشراكات البحثية والعلمية والمشاركة النشطة في الفعاليات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تنظيم سلسلة من المؤتمرات المهمة والندوات والجلسات النقاشية والمحاضرات وورش العمل التي أحدثت أثراً ملموساً في دعم المعرفة الهادفة.

وأشار العلي إلى أن القطاع سيعمل، خلال العام 2026،على الانطلاق نحو مناطق جديدة حول العالم لتكوين شراكات بحثية وعلمية إضافية مع المؤسسات البحثية ومراكز الفكر والدراسات الدولية التي تنسجم في رؤاها وتخصصاتها مع توجهات ورؤى «تريندز»، إلى جانب التوسع في إعداد البحوث والدراسات العلمية المشتركة مع بيوت الفكر والجامعات والمؤسسات الفكرية، ما يدعم تبادل المعرفة والخبرات والرؤى.

بدوره، أكد فهد المهري، الباحث الرئيس، ورئيس قطاع «تريندز-دبي»، أن القطاع سيواصل خلال عام 2026 تعزيز التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الفكرية الرائدة، إقليمياً ودولياً، من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم الاستشارات التحليلية والتدريبية والفنية، والإسهام في صنع السياسات القائمة على الأدلة والدراسات العميقة، بما يعزز من مكانة «تريندز» جسراً للتواصل المعرفي والحوار الفكري.

وذكر أن الخطة الاستراتيجية للقطاع ومكاتبه وإداراته تستهدف تعظيم الاستفادة من النتاج البحثي والعلمي والمعرفي للمركز والبناء عليها، بالإضافة إلى إصدار المزيد من التقارير والنشرات المعرفية الدورية التي تناقش القضايا والأحداث العالمية بطرق تحليلية واقعية، وطرح توصيات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.



برنامج متكامل

أوضح علي عبدالله آل علي، مدير مكتب «تريندز» في دبي، أن المكتب سيعمل خلال عام 2026 على تنفيذ برنامج فعاليات علمية وبحثية متكامل، يتضمن تنظيم واستضافة عدد من المؤتمرات الدولية وورش العمل والندوات، والتي تتناول قضايا حيوية منها مستقبل الأمن والاستقرار الإقليمي، والتحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، كالتغير المناخي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث والتطورات الجيوسياسية.

وبيّن أن فريق عمل مكتب «تريندز» في دبي ملتزم بمعايير الجودة والتميز البحثي التي يتبناها المركز، وسيواصل تعزيز حضوره في الساحة البحثية والفكرية الدولية، من خلال تطوير أدواته ومنهجياته البحثية لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق شراكاته، وتقديم المزيد من التحليلات الاستراتيجية التي تصنع الفارق، إلى جانب تعزيز الإنتاج المعرفي الاستشرافي الذي يدعم صانعي السياسات، ويثري الرأي العام.