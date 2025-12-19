السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

بدء مرحلة الاختبارات النهائية للقمر الصناعي «الشارقة سات2-»

جانب من الوفد خلال الزيارة (وام)
20 ديسمبر 2025 01:05

امستردام (وام)

بدأت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة مرحلة الاختبارات النهائية للقمر الصناعي المكعب «الشارقة سات-2»، وذلك خلال زيارة وفد الأكاديمية إلى مملكة هولندا، في إطار متابعة مراحل التجميع والاختبار النهائية للمشروع قبل الإطلاق.
وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى شركة Innovative Solutions In Space (ISISPACE) المتخصصة في تطوير وتجميع الأقمار الصناعية المكعبة وأنظمة الفضاء المتقدمة، حيث اطلع على سير العمل في مشروع «الشارقة سات-2»، الذي ينفذه فريق مختبر الأقمار الصناعية المكعبة بالأكاديمية، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية تشمل بلدية الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
وهدفت الزيارة إلى متابعة أنشطة التجميع والاختبار (AIT) للقمر الصناعي المكعب بحجم ست وحدات، والتي تُعد من أهم مراحل المشروع قبل الإطلاق، إذ شملت اختبارات الأداء الوظيفي والبيئي، والتحقق من تكامل الأنظمة الفرعية كوحدة واحدة، إضافة إلى فحص أنظمة الطاقة وأوضاع الأمان، وذلك ضمن مراجعة إجراءات تهيئة القمر الصناعي للإطلاق المقرر خلال الربع الأول من عام 2026.
وشارك الوفد في ختام الزيارة في عدد من الاجتماعات الفنية والتنسيقية مع مهندسي الأنظمة، إضافة إلى حضور ورشة تعريفية حول معايير IPC المعتمدة في تصنيع وتجميع وفحص الأنظمة الإلكترونية، والاطلاع على إجراءات ضبط الجودة.

