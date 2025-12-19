السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«فضاء» ترسم ملامح الجيل الجديد من تقنيات القطاع

الشركة منصة متخصصة في تطوير الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية (الاتحاد)
20 ديسمبر 2025 01:06

آمنة الكتبي (دبي) 

تمثل شركة فضاء إضافة نوعية إلى قطاع الفضاء في دولة الإمارات، إذ جرى تأسيسها لتكون منصة متخصصة في تطوير الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية والمحطات الأرضية، إلى جانب تقديم حلول الأمن السيبراني الفضائي وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما يدعم بناء قدرات سيادية متكاملة ويعزز حضور الدولة على الساحة العالمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
«الإمارات الصحية» تدعو للالتزام بالإجراءات  الوقائية خلال تقلبات الطقس

وتسعى «فضاء» إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تطوير الأنظمة الفضائية، من خلال التركيز على عمليات التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار للأقمار الصناعية وحمولاتها، مع الاستثمار في الملكية الفكرية وتطوير التكنولوجيا محلياً. كما تعمل على تمكين الكفاءات الوطنية عبر نقل المعرفة وتطوير المهارات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.
وتوفر «فضاء» لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم مركزاً شاملاً لخدمات المراقبة الأرضية عبر الفضاء، ويشمل ذلك تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية الرائدة في هذا المجال لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل على حدة، كما يشمل عملها التطوير والابتكار المستمر في التقنيات الرئيسية في مجال المراقبة الأرضية، مثل الأقمار الرادارية والبصرية وأنظمة الأشعة تحت الحمراء.
 وتشمل أنشطة الشركة تطوير الرادارات ذات الفتحة التركيبية (SAR)، والحمولات البصرية (EO) وتقنيات الأشعة تحت الحمراء (IR)، إلى جانب حلول الأمن السيبراني المرتبطة بالأقمار الصناعية ومعالجة البيانات الفضائية. كما توفر الشركة خدمات استشارية وتدريبية متخصصة، وتعمل على تطوير أنظمة الإنذار المبكر وحلول الملاحة العالمية عبر الفضاء.
وتشكل «فضاء» ركيزة أساسية في دعم توجهات الإمارات نحو تعزيز استقلاليتها في قطاع الفضاء، من خلال بناء منظومة ابتكار وطنية قائمة على تطوير منتجات بملكية فكرية محلية، ما يعزز من تنافسية الدولة، ويجعلها مركزاً متقدماً للابتكار الفضائي على المستويين الإقليمي والدولي، كما ويشكل تأسيس الشركة خطوة استراتيجية على طريق تنمية اقتصاد المعرفة في الدولة، عبر دعم منظومة البحث والابتكار وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء قطاع فضائي مستدام يرسّخ مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة الفضاء العالمية.

التصنيع
الأقمار الصناعية
الأمن السيبراني
الفضاء
الإمارات
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©