«الشارقة الخيرية» تدعم الأسر خلال موسم الأمطار

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت جمعية الشارقة الخيرية ومع دخول موسم الأمطار جاهزية فريق الأزمات والكوارث التابعة لها للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك ضمن خطة استباقية تهدف إلى سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم للأفراد المتضررين حال حدوث أي طارئ.

وقال علي محمد الراشدي رئيس فريق الأزمات والكوارث في الجمعية: إن الفريق رفع مستوى الاستعداد تحسبا لأي تطورات ميدانية، موضحاً أنه تم التنسيق المسبق مع عدد من المطابخ لتوفير الوجبات الغذائية عند الحاجة، إلى جانب توجيه فريق إدارة الخدمات اللوجستية بتجهيز الأغطية والمتطلبات الأساسية التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ، بما يضمن سرعة التدخل وتخفيف الأعباء عن المتضررين.

وأشار الراشدي إلى أنه جرى كذلك التنسيق مع مراكز الإيواء بالتعاون مع الجهات المختصة، تحسبا لأي ظروف قد تستدعي إخلاء بعض المناطق أو توفير مأوى مؤقت للأسر المتأثرة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار العمل المشترك مع الجهات المعنية لضمان سلامة الأفراد واستقرارهم.

وأكد أن فريق الأزمات والكوارث في جمعية الشارقة الخيرية معني بالإسراع في تقديم الدعم الإنساني فور وقوع أي تضرر للأشخاص نتيجة الأمطار الغزيرة، مشدداً على أن الجمعية تحرص على القيام بمسئوليتها المجتمعية والخيرية وتضعها في مقدمة أولوياتها، وتعمل وفق خطط واضحة لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التدخل بوسائلها الخيرية عند الحاجة.