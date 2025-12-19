السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«التعليم العالي» تعرّف الطلبة بمهارات المستقبل

24 طالباً وطالبة شاركوا في الورشة التفاعلية (من المصدر)
20 ديسمبر 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

في إطار سلسلة ورش «مهارات المستقبل» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت الوزارة ورشة تفاعلية بمشاركة 24 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات الاتحادية والخاصة في الدولة، وذلك بهدف دعمهم في استكشاف المهارات المستقبلية المطلوبة، وربط المسارات التعليمية بالفرص المهنية في القطاعات ذات الأولوية.
وتأتي سلسلة ورش «مهارات المستقبل» بهدف تعزيز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل، ورفع وعيهم بالتحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مبنية على فهم أعمق لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

هدف الورشة

وهدفت الورشة إلى مساعدة الطلبة للتعرف على المهارات الأساسية المرتبطة بالتخصصات الأكاديمية المختلفة، ودعمهم في التخطيط لمساراتهم التعليمية والمهنية، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وتندرج سلسلة ورش مهارات المستقبل ضمن نهج تشاركي تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يركّز على إشراك الطلبة ومؤسسات التعليم العالي في تطوير منظومة تعليمية أكثر تكاملاً ومرونة، قادرة على إعداد كفاءات تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

