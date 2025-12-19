شراكة أكاديمية بين «دبي الطبية» و«دبلن الجامعية»

دبي (الاتحاد)



عقدت جامعة دبي الطبية شراكة أكاديمية مع كلية دبلن الجامعية في أيرلندا، عبر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتشارك العالمي.

وتأتي هذا الشراكة ضمن توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبية، بالتوسع الأكاديمي الدولي النوعي ليشمل مزيداً من الجهات الرائدة عالمياً.

وتهدف هذه الشراكة، إلى المساهمة في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات الإماراتية والأيرلندية، وبما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين.

وسيتم بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين، تدريب طالبات جامعة دبي الطبية في مستشفيات كلية دبلن الجامعية، وتعزيز التعاون البحثي من خلال مشاريع مشتركة في علم المناعة والطب البديل والبحوث السريرية، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة للدراسات العليا والدكتوراه، اعتماداً على الخبرات الأكاديمية والبحثية المتميزة.

وقال المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة دبي الطبية: «يعكس هذا التعاون التزام الجامعة بالتميز في توفير تجربة أكاديمية عالمية المستوى للطلبة، وهيئة التدريس من خلال جهودها المستمرة لتعزيز سجلها الحافل بشراكات دولية مهمة مع كبرى المؤسسات الأكاديمية حول العالم».

وأضاف: «نحن نسعى على الدوام إلى التعاون مع المؤسسات التي تشاطرنا رؤيتنا في تزويد الطلبة بتعليم عالمي المستوى، ولا شك بأن هذه الشراكة، علاوة على شراكاتنا الأخرى، ستشجع الطلبات على التعامل مع خبرات جديدة، وتتيح لهن اكتساب معرفة قيمة، وفهم أعمق لمجالات تخصصهن».

وأشار لوتاه، إلى أن هذه الشراكة تؤكد جودة التعليم الذي تقدمه جامعة دبي الطبية ومكانتها الرفيعة بين أقرانها حول العالم.

وتعد كلية دبلن الجامعية من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الأولى في إيرلندا من حيث معدلات توظيف خريجيها منذ عام 2018.