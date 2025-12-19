السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة أكاديمية بين «دبي الطبية» و«دبلن الجامعية»

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين (من المصدر)
20 ديسمبر 2025 01:05

دبي (الاتحاد) 

عقدت جامعة دبي الطبية شراكة أكاديمية مع كلية دبلن الجامعية في أيرلندا، عبر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتشارك العالمي.
وتأتي هذا الشراكة ضمن توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبية، بالتوسع الأكاديمي الدولي النوعي ليشمل مزيداً من الجهات الرائدة عالمياً. 

أخبار ذات صلة
«الجينوم» في «دبي الصحية» ينال اعتماد الكلية الأميركية لعلماء الأمراض
الجامعة الكندية دبي تختتم سلسلة الإرشاد الريادي

وتهدف هذه الشراكة، إلى المساهمة في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات الإماراتية والأيرلندية، وبما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين.
وسيتم بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين، تدريب طالبات جامعة دبي الطبية في مستشفيات كلية دبلن الجامعية، وتعزيز التعاون البحثي من خلال مشاريع مشتركة في علم المناعة والطب البديل والبحوث السريرية، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة للدراسات العليا والدكتوراه، اعتماداً على الخبرات الأكاديمية والبحثية المتميزة.
وقال المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة دبي الطبية: «يعكس هذا التعاون التزام الجامعة بالتميز في توفير تجربة أكاديمية عالمية المستوى للطلبة، وهيئة التدريس من خلال جهودها المستمرة لتعزيز سجلها الحافل بشراكات دولية مهمة مع كبرى المؤسسات الأكاديمية حول العالم». 
وأضاف: «نحن نسعى على الدوام إلى التعاون مع المؤسسات التي تشاطرنا رؤيتنا في تزويد الطلبة بتعليم عالمي المستوى، ولا شك بأن هذه الشراكة، علاوة على شراكاتنا الأخرى، ستشجع الطلبات على التعامل مع خبرات جديدة، وتتيح لهن اكتساب معرفة قيمة، وفهم أعمق لمجالات تخصصهن». 
وأشار لوتاه، إلى أن هذه الشراكة تؤكد جودة التعليم الذي تقدمه جامعة دبي الطبية ومكانتها الرفيعة بين أقرانها حول العالم.
وتعد كلية دبلن الجامعية من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الأولى في إيرلندا من حيث معدلات توظيف خريجيها منذ عام 2018.

جامعة دبي الطبية
أيرلندا
دبي
ضاحي خلفان
دبلن
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©