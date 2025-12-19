الجامعة الكندية دبي تختتم سلسلة الإرشاد الريادي

دبي (الاتحاد)



اختتمت الجامعة الكندية دبي سلسلة الإرشاد الريادي الرائدة، وهي مبادرة تعليمية متكاملة مع القطاع الصناعي تهدف إلى ربط النظرية الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتمكين الطلبة من تطوير مشاريع ريادية هادفة تُحدث أثراً حقيقياً في العالم الواقعي.

واستُلهمت هذه السلسلة من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وطموحها في الحفاظ على تصنيفها العالمي الأول مركزاً للريادة والابتكار، حيث جمعت سلسلة ريادة الأعمال نخبة من القادة المحليين والدوليين من مختلف القطاعات لتوجيه وصقل مهارات رواد التغيير المستقبليين

وأُطلقت المبادرة تحت قيادة الأستاذ الدكتور كريم شيلي، رئيس الجامعة ونائب المستشار، لتعكس هوية الجامعة الكندية دبي كجامعة وسط المدينة المنغرسة في منظومة الابتكار في دبي.

وقال بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية بدبي: «دبي تتحرك بوتيرة المستقبل، وكذلك نحن. فحاضنتنا في وسط المدينة تشكل منصة انطلاق للابتكار».