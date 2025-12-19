السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

انطلاق فعاليات الأحياء المائية في أبوظبي اليوم

الفعاليات تهدف إلى التعريف بأهمية القطاع ودوره في دعم منظومة الأمن الغذائي والاستدامة (وام)
20 ديسمبر 2025 01:05

أبوظبي (وام) 

تنطلق اليوم فعاليات الأحياء المائية ضمن مهرجان الثروة الحيوانية، أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، وذلك في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستمر حتى 26 ديسمبر الجاري. 

وتهدف الفعاليات إلى إبراز منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية، وتعزيز حضورها في السوق، والتعريف بأهمية هذا القطاع ودوره المتنامي في دعم منظومة الأمن الغذائي والاستدامة في الدولة. 
ويشارك في الفعاليات عدد من الجهات المتخصصة، من بينها مركز الفجيرة للبحوث، وشركات من القطاع الخاص، إلى جانب ثلاث مزارع للأحياء المائية، حيث تستعرض الجهات المشاركة منتجاتها وحلولها التقنية وتجاربها العملية في مجال الاستزراع السمكي. 
وتتضمن أجندة الفعاليات، برنامجاً متكاملاً ومتنوعاً من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية، إذ يبدأ يوم الافتتاح في 20 ديسمبر بفعالية الافتتاح بالشخصيات الكرتونية، إضافة إلى ورشة العناية بالأحياء المائية ومسابقة صيد الأسماك، وورشتي أجراس الرياح للأطفال، والطبيب البيطري الصغير، بجانب محاضرة استزراع الأحياء المائية على اليابسة. 
ويشهد يوم 21 ديسمبر تنظيم ورشة إبداع في الحوض، وفعالية أسئلة عامة عن الأحياء المائية، إضافة إلى محاضرة أفضل ممارسات الأمن الحيوي في مزارع الأحياء المائية. 
أما يوم 22 ديسمبر، فيتضمن ورشة الطبيب البيطري الصغير، ومسابقة صيد الأسماك، وورشة صيد الأسماك، بجانب محاضرة الأحياء المائية/ من البحر إلى المائدة. 
وتتواصل الفعاليات يوم 23 ديسمبر مع أسئلة عامة عن الأحياء المائية، وورشة ملصق تلوين عملاق تحت الماء، إضافة إلى مسرحية الدمى (همسات المحيط). 
ويشهد يوم 24 ديسمبر تنظيم محاضرة أهم المخاطر والتحديات في المزارع السمكية، وورشة الطبيب البيطري الصغير، وفعالية أسئلة عامة عن الأحياء المائية، بجانب محاضرة الزراعة الدائرية المتكاملة. 
وفي يوم 25 ديسمبر، تتضمن الأجندة مسابقة صيد الأسماك، وورشة الطبيب البيطري الصغير، فيما يختتم البرنامج يوم 26 ديسمبر بإقامة مزاد خيري. 
ودعت اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، جميع المهتمين بهذا القطاع إلى المشاركة في فعاليات الأحياء المائية والاستفادة من الأنشطة المتنوعة. 

جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
أبوظبي
الأمن الغذائي
الاستدامة
الثروة الحيوانية
الأحياء المائية
