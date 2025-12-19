السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للسلم» يبحث تعزيز التعاون مع «أديان من أجل السلام»

المحفوظ بن بيّه خلال مباحثاته مع وفد المنظمة (وام)
20 ديسمبر 2025 01:05

أبوظبي (وام) 

استقبل منتدى أبوظبي للسلم في أبوظبي وفداً رفيع المستوى من منظمة «أديان من أجل السلام»، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعميق الحوار وتبادل الرؤى، وتعزيز مسارات العمل المشترك بين المؤسسات الدينية الدولية المعنية بترسيخ ثقافة السلام والتعايش الإنساني. 

وبتوجيه ومتابعة من معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، عقدت اجتماعات بين اللجنة والمنتدى، شهدت مباحثات موسّعة قادها الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، مع وفد المنظمة الذي ضمّ الدكتور فرانسيس كوريا، رئيس المنظمة، والدكتور ويليام فندلي، الرئيس الفخري لها، والوفد المرافق لهما، كما حضر من جانب المنتدى عددٌ من المديرين والمستشارين والباحثين. 
وتبادل الطرفان، خلال الاجتماع، وجهات النظر حول القضايا الإنسانية والأخلاقية الراهنة، وسبل تطوير التعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية في مواجهة التحديات العالمية، بما يعزّز قيم السلم، ويخدم الكرامة الإنسانية، ويُسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتفاهماً. 
كما اطّلع وفد المنظمة على تجربة منتدى أبوظبي للسلم، وبرامجه ومبادراته الفكرية والعملية في مجال تعزيز السلام، ونشر ثقافة الحوار، ومواجهة خطابات الكراهية والتطرّف. 
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل، وتعميق التنسيق، والعمل المشترك في إطار الاحترام المتبادل، والرؤية الإنسانية الجامعة، مع التشديد على أن أي خطوات مستقبلية تتعلق بمشاريع أو فعاليات مشتركة تخضع للإجراءات المؤسسية المعتمدة لدى الطرفين، وتشمل الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة، والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. 
وأعرب الوفد في هذا الصدد عن شكره لمنتدى أبوظبي للسلم على حفاوة الاستقبال، مثمّناً جهوده الرائدة في ترسيخ ثقافة السلام والتعايش. 
وتُعد منظمة «أديان من أجل السلام» أقدم وأوسع منظمة عالمية متعددة الأديان تُعنى بتعزيز السلم والتعايش، وتتخذ من نيويورك مقراً لها، وتعمل عبر حضورها الواسع في عشرات الدول على دعم التعاون العملي بين القيادات الدينية من أجل الوقاية من النزاعات، وبناء السلام المستدام، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة. 
وتندرج هذه الزيارة في سياق الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لمبادرات السلام والحوار، تأكيدا على التزام الدولة الراسخ ببناء جسور التفاهم بين الشعوب. 

الثقة الدولية

أخبار ذات صلة
انطلاق فعاليات الأحياء المائية في أبوظبي اليوم
199 فكرة مبتكرة استقبلتها «تنمية المجتمع» بأبوظبي في مبادرة «وياكم»

يعكس الاجتماع الثقة الدولية المتنامية في الدور المحوري الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات عملية، تنطلق من أبوظبي لتعزيز السلم، وصون كرامة الإنسان، ودعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

منتدى أبوظبي للسلم
أبوظبي
الأديان
عبدالله بن بيه
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©