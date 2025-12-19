السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«جسور خليجية» ينطلق غداً بدورته الثانية في الشارقة

«جسور خليجية» ينطلق غداً بدورته الثانية في الشارقة
20 ديسمبر 2025 01:05

الشارقة (وام) 

تنظم ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر الجاري النسخة الثانية من برنامج «جسور خليجية - البرنامج الخليجي للقيادات الشابة» الذي يأتي ضمن مسار المهارات الحياتية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي البرنامج في إطار رؤية استراتيجية طموحة تجمع بين إعداد القيادات الشبابية المؤثرة وتعزيز التعاون الشبابي الخليجي ضمن منصة محورية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للابتكار والتأثير في رحلة إبداعية شمولية تحمل معاني الوحدة والمصير المشترك، حيث يهدف البرنامج إلى مد جسور التعاون بين شباب الخليج وبناء شخصيتهم المتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لبناء وتمكين جيل قادر على قيادة المستقبل وتحقيق تطلعات حكومات دول مجلس التعاون نحو مستقبل مشرق ومستدام.
ويركز البرنامج على خمسة محاور رئيسة تُقدم على مدار أسبوع في تجربة ثرية استثنائية بإمارة الشارقة تتجسد في: المهارات القيادية والشخصية وبناء فرق العمل ومهارات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والتوجهات الحكومية في استشراف المستقبل.
ويتضمن جدول أعمال البرنامج حزمة نوعية من البرامج التدريبية التفاعلية التي يقدمها مجموعة من المختصين في مجالات تطوير الشخصية القيادية الشابة والوعي الذاتي إلى جانب مجموعة من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز المشاريع التنموية لإمارة الشارقة وتجربتها الريادية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك فضلاً عن الجولات الاستكشافية لأبرز معالم إمارة الشارقة.

أجيال واعية

بدء مرحلة الاختبارات النهائية للقمر الصناعي «الشارقة سات2-»
«الشارقة الخيرية» تدعم الأسر خلال موسم الأمطار

ويجسد البرنامج الدور الريادي البارز لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ورؤيتها الاستراتيجية في إعداد وتمكين أجيال واعية ومؤثرة وأجيال ملتزمة بهويتها الوطنية وذلك عبر نهج احترافي يحقق أكبر قدر من الفائدة عبر اتباع أحدث الأساليب التدريبية في نقل المعارف والخبرات وتوفير بيئة مثالية تتيح لشباب الخليج فرصة التفاعل مع أقرانهم وتعزيز ارتباطهم بالنماذج القيادية الملهمة في منطقة الخليج العربي.

ناشئة الشارقة
سجايا فتيات الشارقة
الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة
