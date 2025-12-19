«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تصدر قراراً بشأن تنظيم الممارسات الطبية البيطرية في الإمارة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بشأن تنظيم الممارسات الطبية البيطرية في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات البيطرية وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

يهدف القرار إلى ضمان صحة الحيوان وتعزيز منظومة الأمن الحيوي في الإمارة، من خلال تنظيم إجراءات الترخيص للمنشآت البيطرية والعاملين فيها، وتمكين الهيئة من أداء دورها التنظيمي والرقابي، وضمان الالتزام بالشروط الفنية والصحية السارية في هذا الشأن.

يشمل القرار فرض غرامات إدارية على المخالفين، بما يضمن الامتثال للتشريعات السارية وتطبيق أحكامها، ويعزز ثقة المجتمع في سلامة الأنشطة البيطرية وجودة الخدمات المقدمة.

بموجب أحكام القرار، يُحظر على المنشآت البيطرية تعيين الأطباء البيطريين أو العاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة. ويُشترط حصول المنشآت على تصريح مسبق لمزاولة النشاط البيطري في الإمارة. وتُفرض على المخالفين غرامة إدارية، تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

يعزز القرار الرقابة على الأنشطة البيطرية في الإمارة، بما يضمن صحة الحيوان وسلامة الغذاء، ويدعم تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ويسهم القرار كذلك في دعم رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة وصحية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التشريعية للقطاعات الحيوية، بما يضمن سلامة المجتمع ويعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتميز في الخدمات البيطرية وتنظيم الممارسات الطبية المتخصصة.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الخدمات البيطرية المقدمة في الإمارة، ويجسد التزام أبوظبي بصحة الحيوان كجزء من منظومة الصحة العامة وسلامة الغذاء، مشيرة إلى أن ضبط الممارسات البيطرية وتوحيد الإجراءات الرقابية يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للأمن الحيوي.

وأوضحت الهيئة أن القرار يرفع كفاءة الخدمات البيطرية، ويعزز ثقة مربي الثروة الحيوانية والجمهور في جودة الرعاية المقدمة، وينظم سوق العمل البيطري ويضمن تأهيل الكوادر العاملة، ويحد من المخالفات من خلال تطبيق الغرامات الإدارية على غير الملتزمين.

وأكدت الهيئة التزامها المستمر بتطوير القطاع البيطري في الإمارة، من خلال تحديث التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، بما يضمن توفير بيئة عمل مرخصة وآمنة، ويعزز جودة الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية وعموم الجمهور.

وفي إطار تنفيذ القرار، ستطلق الهيئة حملة توعوية شاملة تستهدف المنشآت البيطرية والعاملين فيها، وملاك الثروة الحيوانية والجمهور، لضمان فهم القرار وتطبيقه بالشكل الأمثل وتعزيز الامتثال لأحكامه.

وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جميع المنشآت البيطرية والعاملين فيها إلى الالتزام الكامل بأحكام القرار وعدم مزاولة أي نشاط بيطري أو تعيين كوادر طبية إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة.

وتؤكد الهيئة على أهمية دور مربي الثروة الحيوانية في إنجاح القرار، من خلال الحرص على التعامل فقط مع المنشآت المرخصة والأطباء البيطريين المعتمدين، والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية، والالتزام بالتعليمات الصحية والفنية الصادرة عن الهيئة، ما يضمن صحة الحيوان وسلامة الأمن الحيوي ويعزز جودة الخدمات البيطرية في الإمارة.