جهود شرطة أبوظبي في الميدان لتعزيز إنسيابية المرور

كثّفت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي الدوريات المرورية وتابعت باهتمام الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، وعملت على تعزيز انسيابية حركة السير والمرور ومعالجة الازدحام المروري وتفادي وقوع الحوادث بسبب تجمّعات المياه في مختلف شوارع وطرقات الإمارة.

وبذل عناصر المرور جهوداً جبارة للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق في مثل هذه الأحوال الجوية.

وأوضحت أنه تم وضع خطط استباقيه لتواجد الدوريات عند جميع الأنفاق ومجاري المياه بسبب المنخفض، وخاصةً عند الأودية وتجمّعات المياه في جميع المناطق، تعزيزاً لسلامه مستخدمي الطرق.